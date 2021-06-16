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Ру Тат
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16 июня 2021  17:32
Дарья Сайфиева

На встрече с Путиным у Байдена заметили «подсказки»

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден пришел на переговоры с российским лидеров Владимиром Путиным с заранее подготовленными заметками. На это обратили внимание западные СМИ, сообщает телеканал RT в своем Telegram-канале

На коленях у американского лидера корреспонденты заметили лист бумаги, который он затем убрал во внутренний карман пиджака. Разглядеть, что там было написано, им не удалось.

Байден регулярно использует заранее подготовленные заметки. На свою первую пресс-конференцию в президентском статусе он принес листы с фотографиями, именами журналистов и ключевыми тезисами.

Сейчас в Женеве завершились переговоры в узком кругу, на которых помимо самих президентов присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров. После этого началось обсуждение в расширенном составе.

#путин владимир #джо байден
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