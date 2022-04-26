news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
26 апреля 2022  12:42
Дамир Садриев

Татарстанские призеры Олимпиады - 2022 получили в Кремле государственные награды

news_top_970_100

Татарстанские призеры зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине в составе сборной России получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Награды спортсменам в Кремле вручали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили прыгун на лыжах с трамплина Данил Садреев и  хоккеист Тимур Билялов. 

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены бронзовые призеры Олимпиады сноубордист Вик Уайлд и фигуристка Евгения Тарасова. 

Стоит отметить, что в ходе церемонии награждения татарстанские спортсмены также встретились с президентом страны Владимиром Путиным.

Зимние игры – 2022 проходили с 4 по 20 февраля в Пекине. Олимпийская сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

#олимпиада в Пекине #Олимпиада-2022 #фигурное катание #прыжки на лыжах с трамплина #евгения тарасова
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100