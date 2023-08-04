На всех многоэтажках Казани установят «умные» IP-домофоны

Все казанские многоквартирные дома высотой выше четырех этажей постепенно переведут на IP-домофонию. При этом тарифы для жильцов должны остаться действующими, и никакие дополнительные сборы с них управляющими компаниями также не предусмотрены, сообщили в мэрии.

По информации Управления информационных технологий и связи, работа по замене действующих домофонов сейчас в самом разгаре, отметили сотрудники администрации в соцсетях. «Поставщики услуг IP-домофонии проводят работы за счет собственных средств», – подчеркнули специалисты.

При желании самостоятельно инициировать замену домофона, казанцы должны принять это решение на общем собрании жильцов дома с оформлением протокола.

В июне сообщалось, что в Татарстане за 1,5 года было установлено 7,9 тыс. «умных» IP-домофонов, в этом году планировалось установить еще порядка 6 тыс. Так, более 5 тыс. таких домофонов установили за месяц на панелях многоквартирных домов Набережных Челнов, до конца года оснастить ими хотят еще тысячу домов.

Отметим, что от обычных IP-домофоны отличаются тем, что передача данных происходит по локальной или интернет-сети. В результате жильцы могут наблюдать за зданием, находясь внутри квартиры, контролировать доступ в подъезд и управлять с помощью смартфона или компьютера основными автоматическими функциями.