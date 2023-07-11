За июль в Челнах установили более 5 тыс. умных домофонов

фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах продолжается замена старых аналоговых домофонов на «умные» устройства. Только за июль в городе обновили 5103 панели, сообщает администрация города.

Новые домофоны позволяют управлять подъездной дверью через мобильный телефон или аналоговую трубку, увидеть посетителя, проследить за транспортом.

Как рассказали в администрации, в дальнейшим через умные домофоны можно будет вызвать экстренные службы и использовать их для связи с управляющей компанией.

«Мы запланировали за два года заменить все домофонные панели в городе, сделать их современными. За июль заменено уже 5 103 панели, и к 15 декабря мы планируем этот проект завершить», — рассказал первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Ожидается, что к концу года в городе установят 7 тыс. цифровых панелей в порядка 1 тыс. многоквартирных домов.