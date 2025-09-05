news_header_top
Выборы-2025 5 сентября 2025 17:05

На всех избирательных участках Татарстана установлены камеры видеонаблюдения

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На всех избирательных участках Татарстана полностью завершили установку камер видеонаблюдения. Об этом сообщил директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ Павел Гонцов на республиканском онлайн-форуме избирателей «Мой голос».

По его словам, для предотвращения внештатных ситуаций каждая такая камера оснащена съемным накопителем данных и резервным блоком бесперебойного питания, благодаря чему запись будет вестись даже при отключении электричества.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев же отметил, что за прошедшую неделю все участки, где не было проводных телефонов, были подключены к проводной связи. Таким образом, с технической стороны все участки в республике обеспечены всем необходимым.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

#Выборы-2025 #Татарстан #камеры видеонаблюдения #выборы Раиса РТ
