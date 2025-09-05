На всех избирательных участках Татарстана установлены камеры видеонаблюдения
На всех избирательных участках Татарстана полностью завершили установку камер видеонаблюдения. Об этом сообщил директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ Павел Гонцов на республиканском онлайн-форуме избирателей «Мой голос».
По его словам, для предотвращения внештатных ситуаций каждая такая камера оснащена съемным накопителем данных и резервным блоком бесперебойного питания, благодаря чему запись будет вестись даже при отключении электричества.
Председатель центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев же отметил, что за прошедшую неделю все участки, где не было проводных телефонов, были подключены к проводной связи. Таким образом, с технической стороны все участки в республике обеспечены всем необходимым.
В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.
ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), и Хафиза Миргалимова (КПРФ).