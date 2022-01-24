На всех этапах трассы М12 ведется поставка материалов для основного строительного сезона

На всех этапах строительства скоростной автодороги М12 Москва – Казань ведется поставка материалов для основного строительного сезона, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«На всех девяти этапах продолжается поставка и накопление инертных материалов. Уже завезено 4,5 млн кубических метров песка, 1,02 млн кубических метров щебня и 5,206 млн кубических метров щебеночно-песчаной смеси», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, на 192 искусственных сооружениях идет забивка свай, устройство монолитных конструкций опор, монтаж балок и бетонирование плит пролетных строений.



На устройстве земляного полотна, переустройстве коммуникаций и возведении искусственных сооружений задействовано около 11 тыс. рабочих, а также более 4 тыс. единиц спецтехники.



Реализация проекта строительства скоростной трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань ведется в рамках развития международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай.

Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что уже в начале этого года планируется запуск нулевого участка трассы М12 Москва — Казань.