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На время «Велоквеста по истории Казани» в центре города ограничат движение по ряду улиц
В столице Татарстана будет ограничено движения во время подготовки и проведения «Велоквеста по истории Казани». Постановление об этом опубликовано в новом выпуске Электронного сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.
Так, ограничительный режим будет действовать с 8 и до 11 часов утра 8 октября на площади Первого Мая, по Кремлевской (в обе стороны, по направлению от ул. Профессора Нужина до площади Первого Мая), по Астрономической (по направлению от Профсоюзной до Кремлевской), по улицам Лобачевского и К. Наджми (по направлению от улицы Дзержинского до Кремлевской), по улицам М. Джалиля и Чернышевского (по направлению от Профсоюзной до улицы Дзержинского).
Также будет приостановлено движение в двух направления по улице Пушкина (от улицы К.Маркса до здания Нацмузея РТ) и по Большой Красной (от Муштари до Пушкина).
Ранее министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков рассказал, что в Казани состоится велоквест по историческим местам города.
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