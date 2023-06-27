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Новости Татарстана и Казани
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В Казани пройдет велоквест по историческим местам города
Этим летом в Казани состоится велоквест по историческим местам города. Проект стал победителем конкурса грантов для физических лиц и получил поддержку в размере 130 тыс. рублей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.
«Один из победителей конкурса грантов в этом году проведет большой велоквест по истории Казани, здесь мы планируем собрать представителей разной молодежи», — пояснил спикер.
Конкретная дата проведения велоквеста еще не назначена, но он должен пройти в июле либо в августе. Сейчас идет подготовительная работа с участниками, спонсорами, городом и администрациями, уточнил Садыков.
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