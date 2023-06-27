В Казани пройдет велоквест по историческим местам города

Этим летом в Казани состоится велоквест по историческим местам города. Проект стал победителем конкурса грантов для физических лиц и получил поддержку в размере 130 тыс. рублей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

«Один из победителей конкурса грантов в этом году проведет большой велоквест по истории Казани, здесь мы планируем собрать представителей разной молодежи», — пояснил спикер.

Конкретная дата проведения велоквеста еще не назначена, но он должен пройти в июле либо в августе. Сейчас идет подготовительная работа с участниками, спонсорами, городом и администрациями, уточнил Садыков.