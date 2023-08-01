На время праздника «Я выбираю небо» в Казани ограничат движение по двум улицам

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В Казани 4 августа в связи с проведением праздника ко Дню авиации «Я выбираю небо» будет ограничено движение транспорта по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко.

Движение будет закрыто с 14:00 до 23:00 4 августа на следующих участках дорог:

в обе стороны по ул.Сибгата Хакима (на участке от пересечения с ул.Декабристов до пересечения с ул.Абсалямова)

в обе стороны по ул.Бондаренко (на участке от дома №3 по ул.Сибгата Хакима до примыкания к ул.Сибгата Хакима)

Кроме того, как сообщает пресс-служба мэрии города, на время будет закрыт доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что праздник «Я выбираю небо» состоится в столице Татарстана 4 августа у Чаши. Зрителей ждет концерт легендарной группы «Любэ» и выступления татарстанских артистов – группы «Казан егетлэре», победителей и лауреатов фестиваля «Наше время — Безнең Заман», лауреатов фестиваля «Созвездие — Йолдызлык» и других конкурсов.

По сообщению пресс-службы Минпромторга РТ, традиционное авиашоу в этот день не состоится «по объективным причинам».