«Ночной велофест возвращается»: жители Казани проедут 15 км по ночному городу

Ночной велофест в Казани состоится в ночь с 25 по 26 сентября: сбор в 20.00, старт в 22.00. На пути предусмотрены четыре остановки, протяженность составит 15 км, общая продолжительность маршрута — 4 часа. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Ночной велофест возвращается. Маршрут велоэкскурсии начнется с площади 1 Мая, далее пролегает по центру городу, на пути предусмотрены четыре остановки. Благодаря „Ночному велофесту“ участники не только приобщаются к здоровому образу жизни, но и узнают новую информацию о городе», — отметила докладчик.

По традиции каждый фестиваль посвящен конкретной тематике. На этот раз мероприятие будет посвящено Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. На пути следования велоколонны известные люди города будут озвучивать интересные факты о той или иной территории.

В записи примут участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заместитель главы Казани Евгения Лодвигова, заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам, депутат Городской думы Казани Гузель Сагитова, представители Турецкого консульства и многие другие.

Экскурсию можно прослушать в день фестиваля, настроив волну на 102,8 FM. Помимо экскурсии, в программе запланировано яркое открытие фуд-корта и ди-джей сет.