На время Кубка России в Мирном введут ограничения движения и парковки транспорта

В Мирном с 15 по 18 января пройдет VI этап Кубка России по лыжным гонкам. В связи с проведением соревнований в городе вводятся временные ограничения на движение и парковку транспорта, сообщили в Телеграм-канале Комитета по транспорту Казани.

Ограничения затронут участок улицы Ново-Давликеевской – от въезда в спортивный центр «Динамо» до улицы Рубежной. На этом отрезке будет временно запрещена остановка и стоянка автомобилей.

Кроме того, с 06:00 до 18:00 в период с 14 по 19 января при необходимости могут вводиться ограничения движения и парковки транспорта. Исключение сделают для автомобилей, оборудованных специальными пропусками установленного образца.

Фото: https://t.me/transportkazan