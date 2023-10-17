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На восстановление земель в татарстанском селе Шемордан направят 193 млн рублей
В Татарстане на рекультивацию загрязненных нефтью земель в селе Шемордан Сабинского района направят более 193,2 млн рублей. Документ размещен на портале госзакупок.
Общая площадь загрязненной территории составляет 4746 кв. метров. Подрядчику предстоит выкорчевать растущую здесь растительность, вывезти загрязненный грунт и провести работы по озеленению, следует из документации к тендеру.
Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ, средства поступят из республиканского бюджета.
Прием заявок завершится 23 октября, исполнителя работ определят 25 октября. Контракт должен быть выполнен к 10 декабря следующего, 2024 года.
Как сообщал «Татар-информ», загрязненный участок включен в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология». Ранее в Шемордане был рекультивирован другой источник площадью свыше 16 тыс. кв. метров. Стоимость проведенных работ составила 76,6 млн рублей.
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