В Татарстане до конца года восстановят неработающие пункты весогабаритного контроля

В Татарстане из 13 автопунктов весогабаритного контроля в рабочем состоянии находятся только 6. На ремонт оставшихся в этом году направят более 400 млн рублей, сообщил сегодня на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Поставлена задача – отремонтировать оставшиеся пункты. На это нужны большие средства. Мы планировали восстановить их за два года. Но Раис РТ Рустам Минниханов выделил деньги, чтобы эти пункты отремонтировали в этом году. Они стоят на узловых точках, где идет самый большой трафик грузовиков», – рассказал глава Миндортранса республики.

Ханифов добавил, что на татарстанских дорогах установят и отсутствующие ограничительные знаки дорожного движения.

«Мы, наверное, уже забыли про знаки, запрещающие проезд грузового транспорта, ограничивающие нагрузку на ось. Их сегодня можно увидеть, только когда заезжаешь на мост. И остановить, наказать нет возможности, если нет знака. Сегодня прорабатываем, как организовать эту работу юридически и технически», – отметил он.

По словам министра, для фиксации нарушителей планируется активнее использовать возможности цифровизации.

«Будем больше полагаться на искусственный интеллект», – заявил он.