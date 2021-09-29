На Волге в Татарстане сняли с мели научное судно

Научный теплоход «Биолог» ИЭВБ Самарского научного центра Российской академии наук сняли с мели накануне около половины двенадцатого ночи. Проведение научных исследований грунта в устье реки Утка продолжается. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Всего на борту корабля находятся 7 человек – это трое членов экипажа и четверо научных сотрудников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Волге в Спасском районе республики село на мель научное судно Института экологии Волжского бассейна.

