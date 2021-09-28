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Ру Тат
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28 сентября 2021  19:19
Павел Климчак

На Волге в Татарстане село на мель научное судно

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На Волге в Спасском районе республики село на мель научное судно Института экологии Волжского бассейна. Капитан корабля сообщил, что судно находится в устье реки Утка на границе с Ульяновской областью.

Всего на борту находятся 7 человек: трое членов экипажа и четверо научных сотрудников. Помощь спасателей не требуется, в данный момент собственник решает вопрос о направлении судна Волжской судоходной компании в помощь. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#волга #судно село на мель
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