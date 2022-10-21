На Волге близ казанской Портовой улицы намоют четыре земельных участка

На проект по созданию четырех земельных участков на Волге рядом с казанской улицей Портовая из бюджета города направят 61 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, площадь первого участок составит 4,5 гектара, второго — 6,4 гектара, третьего — 7,2 гектара, а самым большим станет четвертый участок площадью 26 гектаров.

Заказчиком проекта выступает Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани, которое определит подрядчика 1 ноября этого года. Выбранному исполнителю предстоит закончить разработку проекта до 30 ноября 2023 года.

Ранее главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина сообщала, что реновация территории речного порта, площадью 287 гектаров займет десять лет. Ожидается, что на территории введут 1,5 млн кв. метров жилья и 1,3 млн кв. метров коммерческих площадей, а также обустроят набережную протяженностью около 12 километров.