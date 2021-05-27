На военных играх «Элбэдэн» откроются полевой госпиталь, телеграф и винтажный фотосалон

Участников и гостей масштабного фестиваля «Военные игры „Элбэдэн“» в селе Альвидино Пестречинского района Татарстана в течение трех дней, с 18 по 20 июня, ждут разнообразные активности. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала организатор фестиваля — председатель отделения АМО РТ и директор центра «Форпост» Наиля Тазиева.

«Все события, запланированные в этом году, будут проводиться впервые. До этого (фестиваль был открыт в 2019 году — прим. Т-и) у нас такого не было», — уточнила собеседница агентства.

Клуб военно-исторической реконструкции 240-го медико-санитарного батальона из города Кирова представит в трех палатках интерактивную выставку «Военно-полевой госпиталь Великой Отечественной войны».

«Гости увидят настоящее зонирование, как было в военных госпиталях. Все участники выставки облачатся в форму военных фельдшеров и медиков. Будет задействованы более 100 исторических экспонатов времен Великой Отечественной войны, хирургические инструменты, биксы и многое другое 30–40-х годов прошлого века», — рассказала Наиля Тазиева.

В этом году организаторы фестиваля пригласили историка-публициста, лектора Центрального музея Вооруженных сил РФ, последователя писателя Сергея Смирнова — автора книги «Брестская крепость» Ростислава Алиева, которые проведет лектории и расскажет гостям и участникам фестиваля об истории Брестской крепости.

«Это уникальный человек, который занимается именно историей Брестской крепости. Он неоднократно ездил в Германию, смотрел немецкие архивы, изучал советские. Ростислав Алиев детально знает ход событий при нападении на крепость», — отметила Тазиева.

Для школьников будет организована квест-игра по изучению снаряжения, оружия, формы, орденов и медалей бойцов РККА. «Чем отличалась советская форма от немецкой в начале войны, какие были преимущества, узнают школьники. А для самых маленьких мы готовим площадку со спортивными аттракционами и возможностью порисовать, написать письмо солдату», — сообщила организатор события.

Кроме того, у каждого участника фестиваля будет возможность пострелять из исторического оружия. «Если в прошлом году это были обычные тиры, то в этом году каждый человек сможет понять и ощутить, как стреляли наши деды из исторических винтовок Мосина», — заметила Тазиева.

В рамках фестиваля также пройдет республиканский фестиваль «Голос Победы — Жину авазы», будут организованы исторические интерактивы о работе военно-полевой почты и телеграфа, винтажный фотосалон, обучение штыковому бою и метанию ножей. Будет работать полевая кухня с солдатской кашей и фудкорт, сувенирные лавки, подготовлен глэмпинг для проживания, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».