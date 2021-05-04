На военных играх «Элбэдэн» на Меше развернут палаточный лагерь и глэмпинг

На фестивале «Военные игры „Элбэдэн“» установят палаточный лагерь со столами и шатрами для тех, кто хочет приехать с ночевкой. Заезд планируется 18 июня, выезд — вечером 20 июня. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила председатель отделения АМО РТ, директор центра «Форпост», организатор фестиваля Наиля Тазиева.

«Лагерь будет создан для 100 участников из районов Татарстана. Так как лагерь проходит в рамках фестиваля в Альвидино, то у него тоже будет тематическая направленность. Лагерь будет проходить с элементами геймификации, и в ходе смены участники лагеря попадут во временной разъем и окажутся на сражениях Великой Отечественной войны», — поделилась собеседница агентства.

В ходе всей смены участникам нужно будет преодолеть все трудности и помочь бойцам в ведении военных действий и возращении в свое время. Основные направления деятельности в лагере — физическая, силовая подготовка, огневая подготовка, оказание первой медицинской помощи, тактическое ведение боя.

«Такой смены в нашей республике еще не проводилось. Изюминка лагеря также еще и в том, что параллельно на территории Альвидино будет проводиться реконструкция двух боев. Палаточный лагерь профильной патриотической направленности в Пестречинском районе также организован впервые», — отметила Тазиева.



Интересную программу разрабатывают участники республиканского клуба «Патриот». Организаторы фестиваля Пестречинского района детализируют ее и занимаются подбором персонала.

«Педагогический состав с опытом работы, причем они работали на лучших патриотических российских сменах. Поэтому смена обещает быть очень интересной», — рассказала Наиля Тазиева.





Глэмпинг будет располагаться на реке Меша. В прошлом году там проходила первая реконструкция. «Меша — это очень живописное место. Палатки будут новые, они специально будут шиться и готовиться для этого события», — рассказала Наиля Тазиева.

Гости смогут прямо с места наблюдать за всей программой фестиваля. На территории будет организовано трехразовое питание в разных вариациях — это и полевая кухня, и современное меню. Кроме этого, желающие смогут разогреть свою еду или сами что-то приготовить. Чтобы люди могли чувствовать себя комфортно на природе, также будут установлены шатры, столы, стулья.



«Фестиваль пройдет с 18 по 20 июня на малой родине Героя Советского Союза и защитника Брестской крепости Петра Гаврилова, тогда же будет организован и глэмпинг. Патриотическую смену планируется провести с 15 июня по 22 июня», — обозначила сроки спикер.