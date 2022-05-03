На водоеме в казанском парке «Черное озере» началась откачка воды

Из искусственного водоема в казанском парке «Черное озеро» началась откачка воды — таким образом специалисты подготавливают водоем к лету.

Как уточняет Дирекция скверов и парков Казани, после того, как бетонное дно высохнет, его очистят от грязи и мусора. Уже к середине мая водоем наполнится чистой водой, и его глубина составит около 1 метра.

Такие работы проводятся в парке ежегодно в преддверии летнего сезона.

Горожане поинтересовались, как появляется рыба в водоеме и куда ее девают в зимнее время. Представители дирекции отмечают, что мальков в водоем запускают сами горожане, а осенью, перед тем как откачать воду, специалисты вылавливают всю рыбу для переноса в другие городские водоемы — например, в озеро Кабан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 1 мая на набережной Кабана открылась барбекю-зона, а на Черном озере — Летний дом.