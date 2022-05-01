1 мая на набережной Кабана открылась барбекю-зона, а на Черном озере — Летний дом

С 1 мая Летний дом в казанском парке «Черное озеро» начал работу в техническом режиме. Первый этаж здания теперь живет по летнему распорядку: он открыт ежедневно с 10.00 до 21.00. Дирекция парков и скверов Казани обещает наполнить новое пространство интересными событиями и людьми.

Резидентами Летнего дома являются кофейня «Ботаника», книжный магазин «Смена», цветочный маркет Green Market и сувенирный магазин Дирекции парков. Также в здании есть бесплатный туалет и камеры хранения, где можно оставить вещи на время тренировки в парке.

Сегодня в честь открытия посетителей парка ждет диджей-сет от Владимира Мишакова — начало в 19.00.

Барбекю-зона на набережной озера Кабан также открыла сезон с 1 мая. Барбекю работает каждый день с 10.00 до 22.00. В стоимость аренды входит мангал, один стол, две скамьи, лопатка и щипцы. Также можно приобрести розжиг, угли, воду и пледы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 мая смотровая площадка Центра семьи «Казан» перешла на новый режим работы.