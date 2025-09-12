На водителя, который не пропустил машину скорой помощи в Казани, возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя Opel, который не пропустил машину скорой помощи в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Инцидент был зафиксирован на видеозаписи, размещенной в интернете. На кадрах видно, как водитель автомобиля Opel на Оренбургском тракте создает препятствия для проезда машины скорой помощи.

Водителем иномарки оказался 29-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела.