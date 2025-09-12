news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 сентября 2025 10:22

В Казани поймали автомобилиста, не уступившего дорогу машине скорой помощи

Читайте нас в
Телеграм

В Казани сотрудники ГАИ задержали водителя, нарушившего ПДД и не уступившего дорогу автомобилю скорой помощи с включенными спецсигналами.

Инцидент был зафиксирован на видеозаписи, размещенной в интернете. На кадрах видно, как водитель автомобиля Opel на Оренбургском тракте создает препятствия для проезда машины скорой помощи.

Водителем иномарки оказался 29-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, в отношении нарушителя составлены административные протоколы по нескольким статьям: непредоставление преимущества спецтранспорту, нарушение расположения транспортного средства на проезжей части, использование телефона во время движения, управление автомобилем без документов.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

11 сентября 2025
Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

11 сентября 2025