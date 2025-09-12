В Казани поймали автомобилиста, не уступившего дорогу машине скорой помощи

В Казани сотрудники ГАИ задержали водителя, нарушившего ПДД и не уступившего дорогу автомобилю скорой помощи с включенными спецсигналами.

Инцидент был зафиксирован на видеозаписи, размещенной в интернете. На кадрах видно, как водитель автомобиля Opel на Оренбургском тракте создает препятствия для проезда машины скорой помощи.

Водителем иномарки оказался 29-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, в отношении нарушителя составлены административные протоколы по нескольким статьям: непредоставление преимущества спецтранспорту, нарушение расположения транспортного средства на проезжей части, использование телефона во время движения, управление автомобилем без документов.