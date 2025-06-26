На VK Fest в Казани будет работать площадка «Молодежный контакт»

Изображение: Минмолодежи РТ

На организованном в рамках программы «Лето в Татарстане» фестивале VK Fest, который пройдет в воскресенье, 29 июня, в столице республики, откроется интерактивная площадка «Молодежный контакт». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Площадка начнет работать в 14 часов, ее аудиторией должны стать представители молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Она будет направлена на живое общение. Предполагается, что ее посетят до 20 тыс. человек.

«Молодежный контакт» – это пространство, где можно выйти за пределы соцсетей, по-настоящему заговорить с человеком рядом и почувствовать, что ты часть активного и креативного поколения Татарстана», – заявила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

Площадку оформят в едином ярком стиле с акцентом на визуальные и коммуникативные форматы. Все активности окажутся нацелены на живое общение, знакомство и вовлечение молодежи в проекты республики.

Посетителей, в частности, ждут:

– квест-боксы с заданиями на знакомства и обмен контактами,

– «Арт-елка знакомств» – необычная фотозона с VK ID участников,

– музыкальное бинго – массовая музыкальная игра;

– «Уголок Будущеведа» с полезной информацией о стажировках, грантах и возможностях в Татарстане (реализация «Уголка Будущеведа» стала возможной благодаря партнерству с АНО «Татарстан — территория возможностей», инициатива соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети»).

Кроме того, гостей ожидает розыгрыш символа VK Fest – Мича, тематические игры и «настоящая атмосфера открытости и общения».

Площадку «Молодежный контакт» организуют Министерство по делам молодежи Татарстана совместно с Лигой студентов РТ в рамках всероссийского фестиваля VK Fest.

Проект «Лето в Татарстане» инициировал ранее Раис РТ Рустам Минниханов.