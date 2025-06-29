На VK Fest открыли площадку «Лета в Татарстане» с интерактивными зонами и развлечениями

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Сегодня, 29 июня, в Казани стартовал VK Fest – один из крупнейших open-air фестивалей России. Впервые мероприятие развернулась у Центра семьи «Казан», объединив две музыкальные сцены, лектории, зоны для спорта и творчества. Особое внимание гостей привлекла палатка проекта «Лето в Татарстане», где представили афишу летних событий республики и организовали интерактивные развлечения.

О проекте рассказала директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

«VK Fest – одно из самых ярких событий этого лета, но в Татарстане каждый день проходят десятки мероприятий. Уже десять лет мы развиваем общественные пространства, и сейчас любой житель или гость республики может найти событие по душе – от масштабных концертов до камерных турниров. Вся афиша собрана на сайте лето2025.татар – там есть и культурные, и спортивные события, рассчитанные как на тысячи зрителей, так и на небольшие компании. Приглашаем всех на наш стенд, чтобы узнать больше и поучаствовать в активностях», – заметила в разговоре с корресподентом «Татар-информа» Зиннатуллина.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Подробнее о том, что ждет гостей на площадке, сообщила менеджер проектов Института развития городов РТ Эльза Мирашева.

«На нашей площадке представлены классические настольные игры – шахматы, дженга, крестики-нолики, а также камень-ножницы-бумага и даже теннисный стол. Для любителей розыгрышей работает колесо фортуны с призами – стикерами и открытками. А еще у нас есть фотобудка, где можно сделать три снимка в двух разных стилях», – пояснила она.

«Проект «Лето в Татарстане» инициирован Раисом республики Рустамом Миннихановым. Его цель – организовать бесплатные события в общественных пространствах по всей республике. На нашем сайте уже собраны сотни мероприятий – можно выбрать активность в любом районе и спланировать досуг на все лето. Проект продлится до 30 сентября, так что у всех есть время присоединиться», – добавила Мирашева.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Фестиваль продлится до 21.45, предлагая гостям:

– концерты на двух сценах (главной и татарской);

– автограф-сессии с инфлюенсерами;

– научные интерактивы и спортивные турниры;

– детские зоны и творческие мастер-классы.

Среди хедлайнеров фестиваля – Баста, Юлия Савичева, ZOLOTO, «Три дня дождя», а также татарские звезды – Нурминский, GAUGA, Al Su и другие.

Организаторы уверены, что VK Fest станет новой традицией для Казани, а проект «Лето в Татарстане» поможет жителям и туристам провести сезон ярко и красиво.