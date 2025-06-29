«Казань пела вместе со мной – это бесценно»: Савичева об атмосфере на VK Fest

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Певица Юлия Савичева, открывшая первый VK Fest в Казани, который проходит сегодня у Центра семьи «Казан», поделилась впечатлениями от выступления и рассказала о творческих планах.

Савичева отметила, что участие в VK Fest – это всегда особенный опыт, ведь на фестивале собирается самая разная аудитория: от детей до зрителей 45–50 лет. «Кто-то открыл для себя что-то новое, а кто-то ждал знакомых песен. Всё сложилось, как должно было», – сказала она.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Несмотря на шквалистый ветер, который создавал сложности для артистов и организаторов, певица осталась довольна атмосферой. «Люди были заряжены, пели вместе со мной – это бесценно», – подчеркнула артистка.

По словам Савичевой, для нее выступление в столице РТ стало ответственной миссией. «Это большая честь – открывать первый VK Fest здесь. Помню, как волновалась в Челябинске, а сейчас уже чувствую себя увереннее», – призналась она.

Певица поздравила город с дебютом фестиваля и выразила надежду, что такие мероприятия станут традицией.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Савичева анонсировала, что в ближайшее время поклонников ждет клип на песню «Времени нет», которую Юлия исполнила на фестивале. «Сегодня утверждаем цветокор (цветокоррекцию – прим. Т-и), и скоро релиз!» – поделилась она.

На вопрос о ритуалах перед выступлением Савичева ответила: «Я верующий человек, поэтому всегда обращаюсь к Всевышнему». «А еще важно сохранять внутреннюю уверенность», – добавила певица.