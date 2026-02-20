На «Витрину имущества» Татарстана добавлено более 450 объектов

Фото: скриншот предоставлен пресс-службой Минземимущества РТ

С начала 2026 года наблюдается существенное увеличение количества объектов, размещенных на онлайн-витрине имущества Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

К сегодняшнему дню общее количество размещенных объектов достигло 476, что на 35% превышает показатели начала года. Из них 259 объектов доступны для реализации или аренды, 212 – предназначены для аренды субъектами малого и среднего предпринимательства, а пять – относятся к движимому имуществу.

Значительный прогресс стал результатом целенаправленной работы после совещания 28 января этого года, посвященного вопросам эффективного наполнения онлайн-витрины. В ходе мероприятия были детально рассмотрены требования к оформлению объектов, предоставлены подробные инструкции по заполнению карточек и унифицирован формат представления информации.

Инновационный цифровой инструмент был внедрен Минземимуществом Татарстана совместно с Агентством инвестиционного развития РТ в прошлом, 2025 году как специализированный раздел Инвестиционного портала республики. Единая онлайн-витрина неиспользуемого государственного имущества позволяет эффективно вовлекать объекты в хозяйственный оборот и выявлять потенциальный интерес инвесторов.

Каждая карточка объекта содержит полную информацию: фотографии, кадастровый номер, год постройки, данные о подключении к инженерным коммуникациям и возможные варианты эксплуатации. Любое физическое или юридическое лицо может оставить заявку и получить консультацию специалиста по интересующему объекту, подчеркнули в профильном ведомстве.