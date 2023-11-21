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На видео попало, как в Нижнекамске внедорожник сбил девушку на остановке
Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Татарстана, ДТП произошло сегодня утром.
Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, автомобиль занесло на снежной каше. Водитель не справился с управлением и въехал в остановку, задев стоящую там девушку.
В ведомстве отметили, что девушка не пострадала и чудом избежала травм.
В произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД.
Ранее мы сообщали, что в ближайшие дни в Татарстане ожидаются метель и ледяные дожди. Водителям, особенно тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.
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