На видео попало, как в Нижнекамске внедорожник сбил девушку на остановке

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Татарстана, ДТП произошло сегодня утром.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, автомобиль занесло на снежной каше. Водитель не справился с управлением и въехал в остановку, задев стоящую там девушку.

В ведомстве отметили, что девушка не пострадала и чудом избежала травм.

В произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее мы сообщали, что в ближайшие дни в Татарстане ожидаются метель и ледяные дожди. Водителям, особенно тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.