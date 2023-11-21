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В среду в Татарстане ожидаются снегопады и метель — объявлено штормовое предупреждение
Завтра на территории Татарстана ожидаются сильный снег, в отдельных районах с ледяным дождем, местами метель, туман, гололед, налипание мокрого снега, утром и днем сильный ветер порывами 15-18 м/с.
В ГУ МЧС России по РТ напомнили жителям Татарстана об осторожности в грядущую непогоду.
Водителям, особенно тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля. Уточните прогноз погоды на ближайшие сутки — двое, в зависимости от времени поездки. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.
Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода. Не перебегать трассу перед движущимся транспортом, поскольку из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.
При усилении ветра следует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей.
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