В среду в Татарстане ожидаются снегопады и метель — объявлено штормовое предупреждение

Завтра на территории Татарстана ожидаются сильный снег, в отдельных районах с ледяным дождем, местами метель, туман, гололед, налипание мокрого снега, утром и днем сильный ветер порывами 15-18 м/с.

В ГУ МЧС России по РТ напомнили жителям Татарстана об осторожности в грядущую непогоду.

Водителям, особенно тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля. Уточните прогноз погоды на ближайшие сутки — двое, в зависимости от времени поездки. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода. Не перебегать трассу перед движущимся транспортом, поскольку из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей.