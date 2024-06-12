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На видео попало, как подросток на самокате угодил под колеса в Зеленодольске
На видео попал момент наезда иномарки на подростка в Зеленодольске. Видеозапись опубликована в телеграм-канале администрации города.
Напомним, автоледи на Hyundai Solaris не предоставила преимущество и сбила 15-летнего подростка, который пересекал дорогу на арендованном самокате. При этом на данном участке дороги установлен дорожный знак, запрещающий движение на самокатах.
С множественными ушибами и ссадинами школьника доставили в Зеленодольскую ЦРБ.
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