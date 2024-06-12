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В Зеленодольске иномарка сбила подростка на самокате
В Зеленодольске автоледи сбила 15-летнего самокатчика. ДТП произошло накануне вечером. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Отмечается, что автоледи на Hyundai Solaris не предоставила преимущество и сбила 15-летнего подростка, который пересекал дорогу на арендованном самокате. При этом на данном участке дороги установлен дорожный знак, запрещающий движение на самокатах.
С множественными ушибами и ссадинами школьника доставили в Зеленодольскую ЦРБ.
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