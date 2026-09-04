На видео попало, как на мотопробеге по Миллениуму столкнулись женщины на байках

Видео ДТП на мосту «Миллениум» в Казани, произошедшее 29 августа во время мотопробега, обнародовала городская Госавтоинспекция. На записи видно, как один мотоцикл врезается в другой, ехавший впереди в попутном направлении.

По данным правоохранителей, 42-летняя жительница города Саров, что в Нижегородской области, управляя мотоциклом Honda NC, не обеспечила безопасную дистанцию и столкнулась с мотоциклом Honda CTX700, за рулем которого была 46-летняя жительница Нижнего Новгорода. В результате происшествия обеих женщин доставили в больницу.

После оказания медпомощи женщина, ехавшая впереди, все еще находится в больнице, а женщина, ехавшая позади, – была отпущена. По информации ГАИ, жительница Сарова имеет права категории А с ноября 2023 года, а жительница Нижнего Новгорода – с февраля 2022 года.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.