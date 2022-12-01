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Ру Тат
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Происшествия
1 декабря 2022  11:49
Полина Шевчук

На видео попал момент взрыва авто в Волгограде, в котором сгорел трехлетний мальчик

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На камеры видеонаблюдения попал момент взрыва легковушки Skoda в Волгограде, в которой погиб трехлетний ребенок.

На кадрах видно, как мужчина обходит авто, собирается открыть багажник, но в этот момент происходит взрыв. Мужчину откидывает на несколько метров. Видно, что после взрыва машина не сразу загорается.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Волгограде в горящем автомобиле погиб трехлетний мальчик. Его отца в тяжелом состоянии доставили в больницу.

 

#погиб ребенок #сгорел ребенок
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