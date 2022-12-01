news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
1 декабря 2022  10:45
Полина Шевчук

Трехлетний ребенок погиб в горящем авто в Волгограде

news_top_970_100

Трагедия произошла сегодня утром в Советском районе Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Огонь охватил сразу четыре автомобиля, которые были припаркованы у дома. Огонь уничтожил две машины полностью, еще две получили повреждения.

При осмотре места происшествия в автомобиле Skoda было найдено тело трехлетнего мальчика. С ним в авто был 53-летний мужчина. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

Предварительная причина пожара — утечка газа. Во время осмотра Skoda полицейские нашли два ацетиленовых баллона, сообщает РИА Новости.

 

#погиб ребенок #сгорел ребенок
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100