На видео попал момент столкновения легковушки с поездом в Зеленодольске

На видео попал момент столкновения легкового автомобиля и поезда на переезде в Зеленодольске. Соответствующими кадрами поделились пользователи соцсетей.

На видео видно, как легковушка выезжает на переезд, после чего ее протаранил и протащил по рельсам поезд.

Ранее мы сообщали, что авария произошла утром на улице Волжская. В результате ДТП водитель попал в больницу. В обстоятельствах разбирается транспортная прокуратура.