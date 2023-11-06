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Руc Тат
Происшествия 6 ноября 2023 16:03

На видео попал момент столкновения легковушки с поездом в Зеленодольске

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На видео попал момент столкновения легкового автомобиля и поезда на переезде в Зеленодольске. Соответствующими кадрами поделились пользователи соцсетей.

На видео видно, как легковушка выезжает на переезд, после чего ее протаранил и протащил по рельсам поезд.

Ранее мы сообщали, что авария произошла утром на улице Волжская. В результате ДТП водитель попал в больницу. В обстоятельствах разбирается транспортная прокуратура.

#зеленодольск
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