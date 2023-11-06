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Руc Тат
Происшествия 6 ноября 2023 14:37

В Зеленодольске водитель иномарки пострадал, столкнувшись с тепловозом на ж/д переезде

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Татарская транспортная прокуратура проводит проверку после аварии на железнодорожном переезде в Зеленодольске, сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, сегодня утром на нерегулируемом переезде у улицы Волжская столкнулись маневровый тепловоз и Hyundai. Водителя иномарки госпитализировали, выясняются обстоятельства и причины аварии.

В прокуратуре отметили, что из-за аварии на час была задержана пригородная электричка. На место происшествия выезжал помощник Татарского транспортного прокурора, сотрудники ГИБДД ОМВД России по Зеленодольскому району.

#ДТП #поезд
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