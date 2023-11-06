В Зеленодольске водитель иномарки пострадал, столкнувшись с тепловозом на ж/д переезде

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку после аварии на железнодорожном переезде в Зеленодольске, сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, сегодня утром на нерегулируемом переезде у улицы Волжская столкнулись маневровый тепловоз и Hyundai. Водителя иномарки госпитализировали, выясняются обстоятельства и причины аварии.

В прокуратуре отметили, что из-за аварии на час была задержана пригородная электричка. На место происшествия выезжал помощник Татарского транспортного прокурора, сотрудники ГИБДД ОМВД России по Зеленодольскому району.