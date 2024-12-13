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На видео попал момент смертельного столкновения легковушки и фуры под Казанью
На запись видеорегистратора попал момент смертельного столкновения легковушки и фуры под Казанью в Татарстане.
«Татар-инофрм» рассказывал, что сегодня на трассе М7 в районе поселка Октябрьский фура столкнулась с автомобилем «Лада Ларгус».
После удара фура легла на бок и перекрыла несколько полос на трассе. Водитель легковушки скончался на месте.
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