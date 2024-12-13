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Происшествия 13 декабря 2024 13:00

На видео попал момент смертельного столкновения легковушки и фуры под Казанью

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На запись видеорегистратора попал момент смертельного столкновения легковушки и фуры под Казанью в Татарстане.

«Татар-инофрм» рассказывал, что сегодня на трассе М7 в районе поселка Октябрьский фура столкнулась с автомобилем «Лада Ларгус».

После удара фура легла на бок и перекрыла несколько полос на трассе. Водитель легковушки скончался на месте.

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