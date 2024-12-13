Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Водитель легковушки погиб после столкновения с фурой на трассе под Казанью
Сегодня на 782-м километре трассы М7 под Казанью в районе поселка Октябрьский Зеленодольского района Татарстана фура столкнулась с автомобилем «Лада Ларгус».
После удара фура легла на бок и перекрыла несколько полос на трассе. На месте собралась огромная пробка.
Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, водитель легковушки скончался на месте.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников