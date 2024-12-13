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Происшествия 13 декабря 2024 12:50

Водитель легковушки погиб после столкновения с фурой на трассе под Казанью

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Водитель легковушки погиб после столкновения с фурой на трассе под Казанью
Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Сегодня на 782-м километре трассы М7 под Казанью в районе поселка Октябрьский Зеленодольского района Татарстана фура столкнулась с автомобилем «Лада Ларгус».

После удара фура легла на бок и перекрыла несколько полос на трассе. На месте собралась огромная пробка.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, водитель легковушки скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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