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На видео попал момент смертельного ДТП с автобусом в Нижнекамске
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фото: республиканская Госавтоинспекция
На камеру видеорегистратора попал момент утреннего ДТП с автобусом и легковушкой в Нижнекамске, в котором погиб водитель авто. Видеозапись разместила республиканская Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
На кадрах из кабины автобуса видно, как легковушку «Лада», которая едет навстречу, заносит и выкидывает лоб в лоб в автобус.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что рано утром в Нижнекамске столкнулись «Лада» и автобус. В результате ДТП погиб 28-летний водитель легковушки.
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