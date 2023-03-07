На видео попал момент смертельного ДТП с автобусом в Нижнекамске

фото: республиканская Госавтоинспекция

На камеру видеорегистратора попал момент утреннего ДТП с автобусом и легковушкой в Нижнекамске, в котором погиб водитель авто. Видеозапись разместила республиканская Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

На кадрах из кабины автобуса видно, как легковушку «Лада», которая едет навстречу, заносит и выкидывает лоб в лоб в автобус.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рано утром в Нижнекамске столкнулись «Лада» и автобус. В результате ДТП погиб 28-летний водитель легковушки.