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Происшествия 7 марта 2023 09:08

Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом в Нижнекамске

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Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом в Нижнекамске
фото: республиканская Госавтоинспекция

Смертельная авария произошла сегодня рано утром в Нижнекамске, сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

По предварительным данным, 28-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с автобусом Yutong.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.


#смертельное дтп #дтп с автобусами
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