Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом в Нижнекамске

фото: республиканская Госавтоинспекция

Смертельная авария произошла сегодня рано утром в Нижнекамске, сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

По предварительным данным, 28-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с автобусом Yutong.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



