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Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом в Нижнекамске
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фото: республиканская Госавтоинспекция
Смертельная авария произошла сегодня рано утром в Нижнекамске, сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, 28-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с автобусом Yutong.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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