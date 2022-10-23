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Происшествия
23 октября 2022  10:25
Елена Саляхова

Из Казани провожают первый эшелон мобилизованных татарстанцев

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В пункте сбора на базе «Казань Экспо» провожают первый эшелон мобилизованных татарстанцев.

Здесь собрались сотни человек – мобилизованные татарстанцы и их родные и близкие, которые приехали с ними попрощаться. 

 

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Новобранцы отправляются на постоянное место дислокации в военную часть, которая находится на территории Центрального военного округа России.

 

Там мобилизованные получат оружие, технику, их доукомплектуют необходимыми вещами. 

Это следующий этап боевого слаживания. Как «Татар-информ» выяснил ранее, этап займет порядка месяца. Всего таких эшелонов на следующей неделе будет три.

#спецоперация на Украине
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