Из Казани провожают первый эшелон мобилизованных татарстанцев

В пункте сбора на базе «Казань Экспо» провожают первый эшелон мобилизованных татарстанцев.

Здесь собрались сотни человек – мобилизованные татарстанцы и их родные и близкие, которые приехали с ними попрощаться.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Новобранцы отправляются на постоянное место дислокации в военную часть, которая находится на территории Центрального военного округа России.

Там мобилизованные получат оружие, технику, их доукомплектуют необходимыми вещами.

Это следующий этап боевого слаживания. Как «Татар-информ» выяснил ранее, этап займет порядка месяца. Всего таких эшелонов на следующей неделе будет три.