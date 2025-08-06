На видео попал момент ДТП, где водитель сбил троих подростков в Казани и скрылся

На кадры с видеорегистратора попал момент ДТП в Казани на улице Боевой, где водитель фургона сбил троих подростков и скрылся.

На видео видно, как водитель сначала начал тормозить, а потом полностью надавил на газ. В результате один из ребят отлетел далеко, мужчина его объехал и угнал.

«Татар-информ» рассказывал, что вчера вечером на пешеходном переходе водитель за рулем фургона Ford Transit сбил 12-летнюю и 14-летнюю девочек и 12-летнего мальчика, после чего скрылся с места ДТП. Двоих детей с различными травмами доставили в больницу.

Ведется розыск водителя фургона, изучаются видеозаписи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Обстоятельства происшествия устанавливаются.