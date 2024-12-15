news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 15 декабря 2024 12:50

Танкер «Волгонефть» терпит бедствие в Керченском проливе

Скопировать ссылку

Танкер «Волгонефть», на борту которого находятся 13 человек, терпит бедствие в Керченском проливе.

Как сообщает ТАСС, он перевозил более четырех тонн мазута.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100