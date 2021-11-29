На акции «Тест для победы» на ВИЧ проверились 15 тыс. человек

Более 15 тыс. человек поверились на ВИЧ во время акции «Тест для победы». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала генеральный директор автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» Лилия Таишева.

«Более 50 тыс. человек приняли участие в акции, более 15 тыс. человек прошли тестирование на ВИЧ», – отметила она.

По акции осуществлено более 500 выездов, тест-мобили проехали 100 тыс. километров.

Напомним, что акция посетила девять регионов Приволжского федерального округа.