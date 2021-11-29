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Ру Тат
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Здоровье
29 ноября 2021  13:06
Эвелина Киселёва

На акции «Тест для победы» на ВИЧ проверились 15 тыс. человек

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Более 15 тыс. человек поверились на ВИЧ во время акции «Тест для победы». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала генеральный директор автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» Лилия Таишева. 

«Более 50 тыс. человек приняли участие в акции, более 15 тыс. человек  прошли тестирование на ВИЧ», – отметила она.

По акции осуществлено более 500 выездов, тест-мобили проехали 100 тыс. километров.

Напомним, что акция посетила девять регионов Приволжского федерального округа.

#ВИЧ #вирус иммунодефицита #тест для победы
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