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Здоровье
29 ноября 2021  12:44
Эвелина Киселёва

Девять регионов ПФО приняли участие в акции «Тест для победы» по тестированию на ВИЧ

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Федеральный социальный проект «Тест для победы» охватил девять регионов Приволжского федерального округа. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«„Тест для победы“ — это мероприятие было для регионов Приволжского федерального округа, девять регионов приняли участие в нем», — отметила спикер. 

Социальный проект «Тест для победы» организовала автономная благотворительная некоммерческая организация «Новый век» при поддержке Минздрава Татарстана и Правительства республики. В других регионах акцию также поддерживали местные СПИД-центры и органы власти. 

В девять регионов выезжали три тест-мобиля, в которых любой желающий мог провериться на ВИЧ.

Напомним, что проект реализуется на средства гранта Президента Российской Федерации Владимира Путина.

#ВИЧ #тест для победы
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