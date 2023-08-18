На VI Глобальный форум молодых дипломатов в Казань приехали 130 специалистов из 40 стран

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани стартовал VI Глобальный форум молодых дипломатов, который собрал порядка 130 специалистов из более чем 40 стран. Сквозной темой станет дипломатия нового многополярного мира. Пленарная сессия началась с выступления председателя Совета молодых дипломатов Константина Колпакова. Он зачитал приветственное письмо от главы МИД России Сергея Лаврова и поделился своими ожиданиями от мероприятия.

«Дипломатия — одна из древнейших профессий, а мы сегодня находимся в одном из самых современных зданий в Казани, где занимаются разработкой информационных технологий, — IT-парке имени Башира Рамеева. Уверен, такой сплав даст нам возможность прийти к лучшему понимаю того, что такое международные отношения, дружба и как молодые дипломаты могут способствовать тому, чтобы наш мир становился более открытым и основанным на принципах равноправия», — отметил Колпаков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Молодые дипломаты из разных стран мира обсудят в Казани информационную безопасность, гуманитарное взаимодействие и противодействие мягкой силе недружественных России государств, а также продвижение интересов нашей страны в странах дальнего и ближнего зарубежья.

В пленарной сессии Глобального форума участвовали учёные-политологи, а также представители внешнеполитических ведомств России и дружественных стран. На первом заседании были подняты темы неравноправия в западном мировом устройстве, подмена понятий и спровоцированные конфликты в мире со стороны НАТО, необходимость выстраивания новой внешнеполитической системы, где важные решения принимаются с учётом мнения всех государств.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казань второй год подряд принимает Глобальный форум молодых дипломатов. Именно здесь молодые специалисты могут наработать эффективные международные политические связи и в неформальной обстановке обсудить насущные вопросы, сообщил на пленарной сессии министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, который выступил с приветственным словом к участникам.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня в рамках форума работают порядка 130 делегатов из почти 40 стран мира. Дня нас это почетно и важно, особенно в условиях современной действительности. Интеграция нашей молодежи в международное пространство — один из наших приоритетов. Казань в последние годы принимала большое количество мероприятий с гостями из разных стран. В частности, в прошлом году город был выбран молодежной столицей ОИС. Что касается форума молодых дипломатов — это возможность для специалистов из разных стран пообщаться в неформальной обстановке», — сказал Садыков.

Он подчеркнул, что Глобальный форум молодых дипломатов основан на принципе горизонтальной дипломатии и призван укрепить доверие и взаимопонимание на международной арене.