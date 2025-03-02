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Происшествия 2 марта 2025 12:53

На въезде в Свияжск образовалась многокилометровая пробка

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На въезде в Свияжск, где сегодня отмечают Масленицу, образовалась большая пробка. Желающим попасть на остров-град придется преодолеть затор протяженностью порядка 4 км. Тем, кто уже насладился праздником и возвращается обратно, повезло чуть больше — пробка в эту сторону составляет около 2 км. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Фото: «Яндекс.Карты»

Напоминаем, что сегодня на острове-граде Свияжске развернулся яркий фестиваль «Свияжская Масленица», который собрал множество гостей. Сегодня последний день Масленицы, Прощеное воскресенье. А уже завтра у православных начинается 40-дневный Великий пост. О том, что можно, а чего нельзя в Великий пост, «Татар-информу» рассказал иерей Александр Ермолин.

#автомобильная пробка #масленица #свияжск
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