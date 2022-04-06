На въезде в Нижнекамск планируется создать городской лесопарк

На въезде в Нижнекамск со стороны Соболековской трассы планируется создать лесопарк, который будет встречать гостей и жителей города. Сейчас здесь находится несанкционированная свалка.

По информации пресс-службы Нижнекамского района РТ, в ближайшее время на данной территории проведут полную ревизию. Необходимость благоустройства въездов в город поднималась и в рамках программы «Нижнекамск — 60», которую активно своими идеями поддерживают нижнекамцы.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин провел выездное совещание по вопросам благоустройства города совместно с представителями управляющих компаний.

Участники совещания определили площадки для благоустройства, обсудили установку дополнительных ливневых канализаций, также отметили необходимость вырубки сухих деревьев и озеленение территории.

Муллин поручил привести в порядок территорию и на кольце возле Парка нефтехимиков. Там также необходимо вырубить старые деревья и высадить новые с учетом правил ландшафтного дизайна.

На проспекте Строителей в этом году ожидается ремонт дорожного полотна. Также в конце проспекта — начало улицы Табеева — начнется рядная посадка деревьев, а в начале Химиков будут дополнительно обустроены пешеходные дорожки.

Территорию по адресу: Строителей, 8 планируют объявить пилотным двором в рамках «100 сквериков» — это муниципальный проект, инициированный Рамилем Муллиным. «Татар-информу» в администрации Нижнекамского района рассказали, что пока точное количество благоустраиваемых дворов не установлено. Это станет изестно после ревизии территорий.