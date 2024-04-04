На Оренбургском тракте в Казани появится стела к саммиту БРИКС

Фото: мэрия Казани

На Оренбургском тракте в Казани к 1 августа появится стела с названием города высотой 5,5 метра. Об этом на заседании по подготовке столицы Татарстана к саммиту БРИКС заявил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

«Стела "Казань" станет новым приветственным арт-объектом и будет высотой 5,5 метра. Буквы глубиной 2,5 метра и высотой 4 метра выполнят из нержавеющей стали, ширина конструкции составит 28 метров. Композицию выполнят в цветах айдентики города в современной стилизации и с подсветкой лицевой части букв», – пояснил спикер.

Также он рассказал и о других общественных пространствах, которых ждут ремонтные работы к саммиту. Так, в сквере Котельникова появятся дорожки из брусчатки, установят скамейки и опоры освещения. Работы планируется завершить до 1 июня.

В этом году в рамках благоустройства входной группы парка Горького проведут работы по реконструкции всего подземного перехода и замене остановочного павильона на противоположной стороне. У мемориального комплекса заменят гранитное покрытие на новое. Работы по монтажу павильона планируется завершить до 1 июня, по мемориальному комплексу до 30 июня.

В рамках реконструкции ул.Баумана на отрезке от ул.Астрономическая до Академии наук РТ будут проведены работы по озеленению улицы, заменят освещение, брусчатку, обновят подпорные стены вестибюля станции метро «Кремлевская». Работы планируется завершить до 1 июня.