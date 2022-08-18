На въезд в Казань вновь огромная пробка, на этот раз из-за «ГАЗели»

Сегодня на Горьковском шоссе в Казани вновь образовалась огромная пробка. В этот раз причиной затрудненного движения стала стоящая на дороге «ГАЗель». Очевидцы прислали «Татар-информу» видео с места происшествия.

Автомобиль занял одну из двух полос, поэтому большому потоку машин приходится проезжать через оставшуюся полосу. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затрудненное движение начинается с Лебяжьего.

Фото: «Яндекс.Пробки»

Пока остается неясным, что стало причиной случившегося: поломка или ДТП? Агентство выясняет подробности случившегося.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что из-за массовой аварии затруднено движение из Зеленодольска в Казань.