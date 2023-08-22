На вершине горы Арарат развернули флаг Буинска

Фото: https://t.me/RanisKamartdinov/

Глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов в составе туристической группы поднялся на вершину горы Арарат и развернул там флаг Буинска. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале в День государственного флага РФ.

«Почитание флага как одно из проявлений патриотизма раскрывает перед нами и все грани любви к малой родине, к родной земле», — заметил руководитель муниципалитета и добавил, что для него было честью развернуть флаг района на вершине Арарата.

Фото: https://t.me/RanisKamartdinov/

По информации пресс-службы Буинского района, восхождение на вершину Арарата Ранис Камартдинов совершил в начале августа, во время ежегодного отпуска.

Арарат является самой высокой вершиной Турции и Армянского нагорья, горный массив находится неподалеку от границы с Ираном и Арменией. Высота Большого Арарата — 5165 метров над уровнем моря, высота Малого Арарата — 3896 метров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что дети из 11 стран приняли участие во флешмобе в честь Дня флага России в Иннополисе.